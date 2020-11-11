إعدام شقيقين بقنا لاتهامهما بقتل 3 أشخاص بسبب خصومة ثأرية

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أمرت محكمة جنايات قنا، الثلاثاء، بمعاقبة شقيقين بالإعدام شنقا؛ لاتهامهما بقتل 3 أشخاص لخصومة ثأرية بقرية الحجيرات بقنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي وأحمد عبد الحق قوره بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء معتمد.

تعود أحداث القضية ليوم 24 يناير 2015، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع كل من (مبارك عبده حفني)، و(عبد القادر موسي حفنى)، و(موسى على حفني) إثر إصابتهم بطلقات نارية على الطريق الزراعي أمام قرية الحجيرات.

وتبين أن مرتكبي الحادث كل من (عمرو.م)، وشقيقه (أيمن)، وابن عمهما (فيصل.ح)، حيث تربصوا للمجني عليهم أثناء عودتهم من الزراعات وأطلقوا عليهم وآبلا من الأعيرة النارية أخذا بالثأر.

أحيل المتهمين لمحكمة جنايات قنا، حيث قررت إعدام الأول والثاني، وانقضاء الدعوى على الثالث لوفاته.