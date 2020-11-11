بومبيو يقوم بجولة خارجية تشمل سبع دول بينها السعودية وقطر والإمارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء أنه سيقوم بجولة خارجية تشمل سبع دول من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والقوقاز والشرق الأوسط.

ويخطط بومبيو لزيارة فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل والإمارات وقطر والسعودية.

وسيلتقي بومبيو عددا من الحلفاء الذين اعترفوا جميعا بجو بايدن رئيسا منتخبا للولايات المتحدة ، على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية.

وستبدأ الجولة الجمعة وتنتهي في 23 نوفمبر وستبدأ بباريس حيث سيلتقي بومبيو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتصل ببايدن الثلاثاء وهنأه بالفوز.

وبعد ذلك، سيسافر بومبيو إلى تركيا وجورجيا قبل أن يتوجه إلى الشرق الأوسط لزيارة إسرائيل والسعودية وقطر والإمارات.