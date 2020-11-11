الصحف اللبنانية: غموض بمسار تشكيل الحكومة الجديدة

أجمعت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، على أن تشكيل الحكومة الجديدة يشهد تعطيلا يشي بأن مسار التأليف قد دخل في نفق بلا أي أفق مضيء حتى الآن، حيث تفيد المؤشرات بتصاعد التعقيدات يوما بعد يوم، بما يفاقم المخاوف من الغموض المتحكم بالاستحقاق الحكومي.



ووصفت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق) الأجواء المتعلقة بالملف الحكومي بأنها "سوداوية وتدور في حلقة مفرغة".. مشيرة إلى أن أسلوب التفاوض بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يوحي بأن لا إرادة في إنتاج حكومة جديدة في الوقت الراهن.



وأضافت أنه لم يحدث أي تقدم حتى الآن، في ظل المعلومات عن عدم الاتفاق على أسماء وزراء الوزارات السيادية ولا حتى الخدمية الكبرى أو العادية، مؤكدة أن التعامل مع عملية تشكيل الحكومة الجديدة على قاعدة الاتفاق على كل حقيبة وزارية بمفردها، سيجعل العملية تطول، في حين أن المطلوب عرض مسودة التشكيلة الكاملة على طاولة النقاش على قاعدة "السلة الواحدة" لبحثها والاتفاق عليها بأكملها.



وأشارت إلى أن الأخذ والرد لا يزال يدور حول حقيبتي الدفاع والداخلية، إلى جانب حقيبة الطاقة التي يتمسك "التيار الوطني الحر" بالاحتفاظ بها، وأن القوى المعنية بالتأليف الحكومي أصبحت تمارس عملية إضاعة الوقت، مشيرة إلى أن الحريري يجد نفسه في وضع لا يُحسد عليه، فهو لا يستطيع الموافقة على حكومة بشروط فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر إلى جانب حزب الله، لا تحظى بالدعم الدولي الذي يتيح له جلب المساعدات من أجل إيقاف الانهيار الذي يشهده لبنان.



ولفتت الصحف إلى أن ثنائي رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لم يعد في وارد "التهاون حكوميا" لتسهيل مهمة الحريري، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام قليلة عقوبات على رئيس التيار النائب جبران باسيل عن وقائع فساد بموجب "قانون ماجنيتسكي".