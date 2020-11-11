قطار ينهي حياة مسن في البحيرة

لقى مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ نتيجة اصطدام قطار ركاب به، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية غربال، التابعة لمركز دمنهور في محافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من تفطة شرطة مستشفى دمنهور التعليمي، يفيد بوصول "فهمي. م. ف" 66 عامًا، جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث عبور مشاة بمدينة دمنهور، على مزلقان قطار "دسوق - دمنهور"، في قرية غربال التابعة لمركز دمنهور.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم.