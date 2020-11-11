وزيرا خارجية ألمانيا والإمارات يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في إثيوبيا

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بحثت الإمارات وألمانيا تطورات الأوضاع في إثيوبيا وأكدتا أهمية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الأراضي الإثيوبية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات بحث خلال اتصال هاتفي مع هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في إثيوبيا وأهمية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الأراضي الإثيوبية.

وأكد وزير خارجية الإمارات على أهمية العلاقات الإماراتية الإثيوبية المتميزة، مشيرا إلى دعم الدولة لأديس أبابا وحرصها على أمن واستقرار إثيوبيا.

وأشار إلى أن الإمارات حريصة في هذا الشأن على التشاور مع الدول الصديقة ومنها ألمانيا بما يدفع الجهود المبذولة لاستقرار إثيوبيا وتحقيق الإزدهار والرخاء لشعبها.