وفاة مدير التعليم الإعدادي بكفر الزيات متأثرا بكورونا

توفى ياسر أبواليزيد مدير مرحلة التعليم الإعدادى بإدارة كفرالزيات التعليمية بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم تغسيل الجثمان وتكفينه ودفنه طبقا للإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي بمقابر الأسرة بمدينة كفرالزيات.



ونعت مديرية التربية والتعليم بالغربية، وإدارة كفرالزيات التعليمية، فى بيان لهما، الفقيد داعية بأن يتعمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



وكان أبواليزيد، قد أصيب منذ 10 أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم عزله داخل قسم العزل بمستشغى كفرالزيات العام، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة إلى أن وافته المنية.