كشف تقرير صحفي مغربي، عن موعد مباراة الرجاء البيضاوي مع الإسماعيلي، في إياب نصف نهائي البطولة العربية «كأس محمد السادس للأندية الأبطال».

ووفقا لموقع «راديو مارس» المغربي أن مسؤولي الرجاء توصلوا لاتفاق مع مسؤولي الإسماعيلي على موعد إجراء إياب نصف النهائي من البطولة العربية.

وأضاف أن إدارة الرجاء اتفقت مع إدارة الإسماعيلي على أن تقام المباراة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، في انتظار تحديد تاريخ محدد ونهائي لهذه المباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر قد انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد، سجلها فخر الدين بن يوسف ركلة جزاء في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

ويتواجد في نصف النهائي الثاني فريقين سعوديين وهما الشباب والاتحاد، حيث سيتواجه الفريقان ذهابًا في الثاني من ديسمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في الرابع من يناير العام المقبل.