 إيران تعلن القبض على عناصر تابعة لجماعة إرهابية شمال غربي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تعلن القبض على عناصر تابعة لجماعة إرهابية شمال غربي البلاد

طهران - د ب أ
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 4:59 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 4:59 م

أعلن مسؤول إيراني، إلقاء القبض على عناصر تابعة لجماعة "إرهابية" بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن حسن يحيوي حاكم بلدة سراب بالمحافظة، القول إن وزارة الأمن الإيرانية تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص في البلدة.

وأضاف أن "القوات الاستخباراتية بوزارة الأمن، تمكنت في سياق مهامها لتأمين البلاد، من الكشف عن تحركات عناصر تابعة لإحدى الجماعات الإرهابية العميلة عند أجهزة مخابرات دول معادية، والقبض عليهم".

ولم يقدم المسؤول المزيد من التفاصيل.

وتقع أذربيجان الشرقية بالقرب من حدود إيران مع كل من تركيا والعراق وأذربيجان. 


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