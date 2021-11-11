محافظ الجيزة يفتتح مشروعات تنموية بالواحات البحرية

"راشد": تشغيل معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما بعد توقف 10 سنوات



افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مركز خدمة المواطنين المطور بقرية منديشة بمركز الواحات البحرية، وذلك بعد تطويره بتكلفة حوالي مليون جنيه لتقديم خدمة متطورة، تنفيذاً لخطة الدولة بتطوير مكاتب التموين، وتحويلها لمراكز خدمة متميزة.



وتفقد عقب الافتتاح المركز الذي تم تجهيزه بعدد 9 منافذ مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي، والأدوات التكنولوجية وتوفير استراحة للمواطنين لخدمة حوالي 13.5 ألف مواطن، وذلك لإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين في وقت قياسي إلى جانب خدمة المواطنين المقيمين بالقرى.



كما افتتح مركز الخدمات الاجتماعية بقرية منديشة بتكلفة 1.8 مليون جينه ومبنى الإدارة الاجتماعية بمدينة الباويطي بتكلفة 2.3 مليون جنية لتيسير الحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بتلك القرى.



وشملت جولة المحافظ، افتتاح أعمال إعادة تأهيل وتشغيل معمل إنتاج طفيل الترايكو جراما بالواحات البحرية التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات بقرية القصر، والذي كان متوقف منذ 10 سنوات، ويعد أحد المطالب المهمة لأهالي مركز الواحات البحرية، حيث تفقد المحافظ أروقة المعمل والتجهيزات المتنوعة به، والذي يساهم بشكل كبير في عمليه الإرشاد الزراعي لمواطني الواحات.



وأضاف في بيان، اليوم الخميس، أن المركز يقدم خدمة تموينية متميزة للمواطنين والتي تشمل "استخراج بطاقات وبدل تالف، بدل فاقد، مستجد فصل اجتماعى، وإضافة الزوجة واستعلامات التفعيل وفصل الوفاة" والذى يعد إضافة هامة للمكاتب التموينية بالواحات البحرية.



وأشار إلى أن المستهدف من التطوير 72 مركزا على مستوى محافظة الجيزة، وقد تم تطوير 22 مكتبا حتى الآن وجارٍ تطوير 10 مراكز خدمة مطورة أخرى خلال العام المالي الحالي 2021 /2022.



وثمن المحافظ التعاون القائم بين محافظة الجيزة ووزارة التموين، بهدف التيسر علي المواطنين والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.



وعلى هامش جولة الافتتاحات شهد محافظ الجيزة فعاليات توزيع قافلة مساعدات للمواطنين، شملت مواد غذائية وأدوية وبطاطين، وأغطية وغيرها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية .



رافق المحافظ خلال الإفتتاح أبراهيم الشهابي، نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، والأستاذ طلعت حسن، مدير مديرية التموين بالجيزة، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، والدكتور صبري شاكر، رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.