وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة زيد بن حارثة للغات

تفقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة زيد بن حارثة للغات بإدارة دمياط الجديدة؛ للاطمئنان على حسن سير، وانتظام العملية التعليمية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدرسة حفاظا على الطلاب والمعلمين والعاملين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

كما حضر خلف، طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية معربًا عن إعجابه بالبرنامج المقدم، وشمول موضوعاته التي تحث على رفع الوعي الثقافي وغرس روح الولاء والانتماء، وتفعيل مبادرة "حلويات دمياط التعليمية" من الطلاب أثناء الاذاعة.

وتفقد وكيل الوزارة، الفصول وناقش الطالبات علميا أثناء شرح الحصة للوقوف على المستوى العلمي، وإجادة الطلاب لمهارات القراءة والكتابة، كما تفقد حجرات الاقتصاد المنزلي، ومعامل الحاسب الآلي والأنشطة، ودورات المياه، والإهتمام بالرقعة الخضراء.

وأثنى خلف، على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، واكتمال هيئة التدريس، وعدم وجود عجز بها، معربا عن شكره وتقديره للطالبات، موجها بتكريم مدير المدرسة السيد محمد العقادي والعاملين فيها.