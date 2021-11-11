البرهان يصدر مرسوما بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي السوداني

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أصدر الفريق اول عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، مرسوما بتشكيل مجلس السيادة الانتقالى بالسودان برئاسته ومحمد حمدان دقلو نائبا لرئيس المجلس.



وتضمن المرسوم تعيين أعضاء المجلس وهم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا والفريق مهندس مستشار بحري ابراهيم جابر إبراهيم.

كما تضمن المرسوم تعيين السيد مالك عقار اير والسيد الطاهر ابوبكر حجر والسيد الهادى إدريس يحيى والسيدة رجاء نيكولا عبد المسيح والسيد يوسف جاد كريم محمد على يوسف، والسيد أبو القاسم محمد محمد أحمد والسيد عبد الباقى عبد القادر الزبير عبد القادر السيدة سلمى عبد الجبار المبارك موسى، أعضاء بالمجلس.

ويذكر أنه تم إرجاء تعيين ممثل شرق السودان الى حين استكمال المشاورات بشأنه.

ويسري المرسوم اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.