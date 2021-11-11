صلاح محسن يتعافى من الإصابة وينتظم في تدريبات الأهلي

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انتظم صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة اليوم بعد تعافيه من الإصابة بشرخ إجهادي في مشطية القدم.

وأنهى صلاح محسن مؤخرًا برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، وانتظم في تدريبات الكرة الجماعية اليوم.

من جانبه أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية اللاعب ووضعه تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بعد تعافيه تمامًا من الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الدوري الممتاز.