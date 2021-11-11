 متحدثة ليبية: المنفي سيؤكد خلال مؤتمر باريس على ضرورة التزام الأطراف الدولية بتعهداتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدثة ليبية: المنفي سيؤكد خلال مؤتمر باريس على ضرورة التزام الأطراف الدولية بتعهداتها

علم ليبيا
علم ليبيا
د ب أ
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 10:47 ص | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 10:47 ص

يترأس رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وفد بلاده بمؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا المزمع عقده غدا الجمعة.

ووفق وكالة أنباء الليبية (ال) اليوم الخميس، توجّه محمد المنفي مساء أمس الأربعاء، إلى باريس على رأس وفد يضم رئيسي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقالت ‏‏‏المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن المنفي سيؤكد خلال المؤتمر على ضرورة إيفاء كل الأطراف بتعهداتها لضمان استكمال العملية السياسية الليبية بنجاح.

ووفق المتحدثة، سيشدد المنفي على ضرورة التزام الأطراف الدولية بتعهداتها لإنجاح خطة ليبيا إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

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