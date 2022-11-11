منتخب الناشئين يهزم تونس بثلاثية في تصفيات أمم أفريقيا

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حقق منتخب مصر للناشئين فوزا مهما على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب 5 جويليه بالجزائر في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

جاءت أهداف منتخب مصر عن طريق أيمن عبد العزيز وعمر معوض وحسام عادل في الدقائق 15 و54 و90 على التوالي.

شهدت المباراة حضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ووليد العطار المدير التنفيذي، برفقة إيهاب الكومي عضو المجلس و رئيس البعثة لمؤازرة المنتخب.

وينتظر منتخب مصر نظيره المغربي في الجولة الأخيرة يوم الإثنين المقبل الساعة 4:30 على ملعب الرويبضة لحسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا للناشئين.