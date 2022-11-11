الفيلم المصري «هو ميت الآن» يشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان طنجة السينمائي

اختارت إدارة مهرجان طنجة السينمائي الدولي بالمغرب، الفيلم المصري الروائي القصير "هو ميت الآن"؛ ليشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، والذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد مشاركته في أكثر من مهرجان دولي.

الفيلم تأليف وإخراج طارق الشربيني، وبطولة عدد كبير من الممثلين منهم نبيل نور الدين ومحمد الجداوي وخلود عيسي وصوفيا جبريل.

وتدور قصته في أحد ليالي القاهرة الباردة، حيث يستقبل (حازم) العزاء في والده المتوفي إلى أن يُفاجأ باقتحام والدته الصوان لتمنع الحضور من إتمام واجب العزاء، يُحاول الحاضرين إقناعها بالرحيل، تُصمم الأم على فضح الأب وهي في حالة هيستريا تامة.