الأهلي يعلن سفر أيمن أشرف للنمسا

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه مساء الخميس، على سفر مدافع الفريق الأحمر أيمن أشرف، إلى النمساء في رحلة طبية.

وقال سعد شلبي في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعه مساء الخميس، سفر أيمن أشرف للنمسا، من أجل الخضوع لفحوصات طبية على الركبة."

وأتم المدير التنفيذي للأهلي: "أيمن أشرف يعاني من بعض المشاكل الطبية في ركبته، وتم استعراض ملفه الطبي خلال اجتماع مجلس الإدارة مساء الخميس."

وكان أيمن أشرف قد ابتعد عن المشاركة بشكل أساسي مع فريقه الأهلي في الفترة الأخيرة، بسبب اعتماد المدرب السويسري كولر على محمد عبدالمنعم، ومحمود متولي، إلى جانب ياسر إبراهيم بديلا في بعض المباريات.