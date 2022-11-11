تونس: إبقاء الغنوشي بحالة سراح بعد التحقيق معه بتهم غسل أموال والتآمر على أمن الدولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر قاضي بمحكمة بمدينة سوسة التونسية، مساء أمس الخميس، الابقاء على زعيم حركة النهضة الاسلامية ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي بحالة سراح بعد التحقيق معه في قضية مؤسسة مؤسسة "انستالينغو".

وخضع الغنوشي منذ صباح أمس الخميس إلى التحقيق لعدة ساعات بتهم غسل أموال والتآمر على أمن الدولة.

ومثل الغنوشي يحقق القضاء أيضا مع أكثر من 20 متهما من مؤسسة "انستالينغو" المتخصصة في صناعة المحتوى الرقمي ومن خارجها منذ ايقاف أنشطتها في سبتمبر 2021.

ومن بين المتهمين صحفيون ورجال أعمال وسياسيون ومسؤولون سابقون في مؤسسات الدولة.

وقال محامون من هيئة الدفاع عن الغنوشي أن المحكمة قررت ابقائه في حالة سراح مع استمرار التحقيق في القضية.

وقال متحدث باسم محكمة سوسة إن قاضي التحقيق أصدر قرار بحظر سفر الغنوشي إلى حين ظهور نتائج اختبارات فنية.

ويلاحق زعيم حركة النهضة أيضا في قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب واغتيالات سياسية وغسل أموال، وصدر بحقه قرار مماثل بتحجير السفر في مايو الماضي.

وينفي زعيم حركة النهضة التهم الموجهة له ويتهم حزبه القضاء والرئيس التونسي قيس سعيد بتلفيق تهم إلى المعارضة.