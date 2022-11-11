البرلمان الألماني يمرر مشروع قانون لخفض فواتير الطاقة الشتوية

أقر البرلمان الألماني (بوندستاج) حزمة مساعدات طارئة تقدر بمليارات اليورو لمستهلكي الغاز والتدفئة المركزية.

وهذه هي الخطوة الأولى في خطة للحد من تأثيرات ارتفاع أسعار الغاز على المستهلكين. وستدخل الخطوة التالية - وهي تحديد سقف لسعر الغاز - حيز التنفيذ اعتبارا من مارس المقبل على أقصى تقدير.

ومن المتوقع أن يعطي مجلس الولايات (بوندسرات) الضوء الأخضر للمساعدات الطارئة في جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل.

ويهدف مشروع القانون إلى مساعدة الأسر وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز.

وانتقد السياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، مارك هيلفريش، التعقيد البالغ في حزمة المساعدات، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن تكون هناك "فجوة شتوية" في الدعم، موضحا أن سقف أسعار الغاز يجب أن يتم تطبيقه بأثر رجعي من بداية العام وليس اعتبارا من مارس المقبل.