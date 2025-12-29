رئيس الشرطة الجنائية بألمانيا: روسيا تسعى لإضعاف الديمقراطية الألمانية

دعا رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولجر مونش، إلى تحسين قاعدة البيانات الخاصة برصد تحليق الطائرات المسيرة، في ظل تزايد النفوذ الروسي.

وقال مونش في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "ألمانيا باعتبارها داعما قويا لأوكرانيا أصبحت بشكل متزايد في مرمى التخريب والتجسس الروسي. روسيا تريد إضعاف ديمقراطيتنا"، مضيفا أن هناك "زيادة واضحة في حالات الاشتباه بالتخريب والتجسس".

وأوضح مونش أن "عدد القضايا المرتبطة بجهات روسية لدى الادعاء العام الألماني الاتحادي ارتفع بشكل ملحوظ"، مشيرا إلى زيادة واضحة في "أنشطة القراصنة المرتبطة بالدولة الروسية" في المجال السيبراني، إلى جانب حملات التضليل وأنشطة الطائرات المسيرة، لكنه أكد قائلا: "حتى الآن لا توجد أدلة على أن الدولة الروسية تقوم بشكل منهجي بتوجيه طائرات مسيرة فوق ألمانيا".

وأشار مونش إلى ضرورة تحسين البيانات المتعلقة بتحليق الطائرات المسيرة، وقال: "سجلنا هذا العام عددا منخفضا في نطاق الآلاف من عمليات التحليق فوق مواقع البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية وشركات السلاح. كثير من حالات التحليق هذه تم رصده من خلال أشخاص وليس عبر أجهزة تقنية"، مؤكدا أن هذا الوضع يجب أن يتغير، مضيفا أنه نادرا ما يتم تحديد هوية مشغلي هذه المسيرات.

وأضاف مونش أن عمليات المراقبة ستتوسع "أولا في المطارات والمنشآت العسكرية، وكذلك في شركات السلاح الكبرى وموردي الطاقة"، موضحا أنه سيتعين بعد ذلك تجميع جميع البيانات في مركز جديد لمكافحة الطائرات المسيرة تابع للشرطة الاتحادية.