 شيرين تعلن عقد قرانها على حسام حبيب: راجل طيب جدا وكنا ضحية عمل - بوابة الشروق
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شيرين تعلن عقد قرانها على حسام حبيب: راجل طيب جدا وكنا ضحية عمل

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 11:54 م | آخر تحديث: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 11:54 م

أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، كتب كتابها على المطرب حسام حبيب.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر 2"، مساء الجمعة: "أنا في عصمة راجل طيب جدا.. وأعتذر عن اللي قلته عنه.. أنا وهو كنا ضحية عمل والحمد لله ربنا فكه بسلام".

وأشارت إلى أن كتب كتابهما كان مساء الخميس، بحضور أقرب الناس لهما، موضحة أنها تريد غلق صفحة حياتها الخاصة أمام الجمهور.

ولفتت إلى أنها تعد جمهورها بأن تقدم المزيد من الأعمال الفنية والغنائية، متقدمة باعتذار لكل من أخطأته في حقه.


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