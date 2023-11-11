أجرى عبدالناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، جولة مفاجئة على الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز؛ وذلك لمتابعة سير الأعمال ومدى انضباط العاملين داخل الوحدات المحلية والإدارات الحكومية، وذلك برفقة لجنة من الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري والعلاقات العامة، مشيرا إلى أن الهدف هو تقييم آداء الوحدات القروية ومدى توافر الخدمات للمواطنين.



وقال صالح، في بيان اليوم السبت، إن الجولة شملت الوحدات المحلية القروية، ومحطات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمدارس الابتدائية والإعدادية، وعمل حصر كامل عن عجز المعلمين في بعض المواد بالمدارس المختلفة، مشيرا إلى سرعة تفعيل البصمة في الوحدات المحلية القروية والإدرات المختلفة التي لم تفعلها، وسيتم إعداد تقرير شامل وتحويل المقصر للتحقيق وتوجيه الشكر للجهات المنضبطة.



وأشار صالح، إلى عقد لقاء طارئ مع رؤساء الوحدات القروية، وحثهم على التواجد المستمر بالقرية أثناء العمل وبعد مواعيد العمل، وفي الإجازات الأسبوعية، والعطلات؛ لحل مطالب المواطنين والمتابعة المستمرة لمراقبة التعديات على أراضي الدولة وتفعيل مبادرات تخفيض الأسعار واستمرارها لخدمة المواطنين.