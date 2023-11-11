روى طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تفاصيل استشهاد حفيدة «الأخير».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن حفيدة هنية استشهدت رفقة 20 آخرين من أهلها وأقاربها في مدرسة البراق.

وأضاف أن أفراد عائلة هنية كانوا قد نزحوا من مخيم الشاطئ للاجئين إلى هذه المدرسة والتي ضمّت عددا كبيرا من المدنيين.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال استهدف المدرسة، ما أوقع هذا العدد الكبير من الشهداء، مؤكدا أن جميع من ارتقوا في الغارة الإسرائيلية من النساء والأطفال والمدنيين.

ولفت إلى أن المدرسة التي جرى استهدافها لكن تكن أساسا في مواقع الاشتباك، وكانت بعيدة نسبيا عنها، كما أنه لم يكن بجوارها أي عمل مقاوم كونها منطقة نزوح.

ونوه بأن جيش الاحتلال تعمّد استهداف المدنيين، بعد تهجيرهم وترحيلهم، مؤكدا فشل مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين حيث يوجد أكثر من 900 ألف مواطن في المناطق الشمالية حتى الآن.

وأمس الجمعة، استشهدت رؤى همام، حفيدة إسماعيل هنية، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة البراق بغزة.