القبض على بعض الأشخاص في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الألمانية

صرح متحدث باسم الشرطة الألمانية في برلين بأن الشرطة ألقت القبض على بعض الأشخاص في المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين التي تم تنظيمها في حي برلين كرويتسبرج اليوم السبت.

وأوضح المتحدث أن القبض على هؤلاء الأشخاص تم بسبب حمل لافتات يقع محتواها تحت طائلة القانون.

وأضاف المتحدث، أنه تم أخذ البيانات الشخصية لامرأة شاركت في المسيرة كمنظمة وتهديد ممثل صحفي بأخذ بياناته.

ولم يتم الإعلان بعد عن عدد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال المظاهرة التي لا تزال مستمرة حتى مساء اليوم.

وكانت العديد من المدن الألمانية شهدت اليوم مظاهرات للإعراب عن تأييدهم للفلسطينيين.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة في العاصمة برلين أن الشرطة أحصت تجمع 2600 شخص قبل بدء مظاهرة في منطقة برلين-كرويتسبرج.

وطالب المشاركون في هذه المظاهرة عبر مكبرات صوت وعبارات على لافتات بتحرير فلسطين كما وصفوا ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية.

وتجمع 2500 شخص في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة ميونخ وذلك حسبما أفادت الشرطة في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة سارت بشكل سلمي إلى حد بعيد، وأوضح أن الشرطة نشرت نحو 200 فرد من أفرادها لتأمين المظاهرة، وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وكان فرع حركة "فلسطين تتحدث" في ميونخ هو الذي دعا إلى تنظيم هذه المسيرة تحت شعار "أوقفوا الحرب- الحرية لفلسطين".

وأفادت الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان، بتجمع 2000 شخص في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة فوبرتال، وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 100 شخص تجمعوا في نفس الوقت في مظاهرة داعمة لإسرائيل.

وذكر مراسل تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن المظاهرة حافظت على الطابع السلمي لكن أجواءها كانت مشحونة عاطفيا.