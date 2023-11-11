ضربة موجعة لـ ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن غياب لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام عن مواجهة المرينجي وفالنسيا مساء اليوم السبت، في الدوري الإسباني «الليجا».

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو، في العاشرة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا جود بيلينجهام، تم تشخيص حالته بعدم الاستقرار في كتفه الأيسر، نتيجة تعرضه للخلع مؤخرا، وسيغيب عن لقاء الليلة ضد فالنسيا».

يُذكر أن بيلينجهام قد أصيب في الكتف، خلال مواجهة رايو فاليكانو الأخيرة في الدوري الإسباني.