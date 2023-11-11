جيش الاحتلال يعلن إصابة عدد من جنوده إثر هجمات من الأراضي اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن اثنين من جنوده أصيبا في هجوم بطائرة مسيرة من لبنان.

وجرى اعتراض طائرة مسيرة واحدة وسقطت اثنتان في منطقة في الشمال. وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية مسئوليتها عن الهجوم بـ«ثلاث طائرات مسيرة هجومية».

إضافة إلى ذلك، أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بإصابات بالغة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بفعل صاروخ مضاد للدبابات أطلق باتجاه إسرائيل من لبنان. وأعلن جيش الاحتلال أن القوات هاجمت أهدافا لحزب الله ردا على ذلك.

وقال الجيش إن جنديا أصيب بشكل بالغ وآخر بإصابات متوسطة جراء سقوط طائرة تسللت إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من لبنان، مضيفا أنه جرى إجلاء الجنديين لتلقي العلاج الطبي.

ومنذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، تقع مواجهات متكررة بين جيش الاحتلال وحزب الله على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وهناك خسائر في الأرواح لدى كل طرف. وتعد هذه المناوشات التصعيد الأكثر خطورة منذ الحرب اللبنانية الثانية في عام 2006. وكان زعيم حزب الله، حسن نصر الله، قد أعلن أنه سيلقي كلمة أخرى اليوم السبت.