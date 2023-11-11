تسليم تبرعات عامة من شعب سنغافورة إلى الأونرا من أجل سكان غزة

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أعلنت وزارة الشئون الخارجية السنغافورية، في بيان اليوم السبت، أن الوزير الثاني للشئون الخارجية مالكي عثمان شهد في القاهرة تسليم التبرعات العامة من شعب سنغافورة من أجل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وتشمل المساعدات مليوني دولار من مؤسسة "رحمة للعالمين"، وتم تسليم المساعدات أمس الجمعة إلى منظمة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وأعلن الصليب الأحمر السنغافوري تسليم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية بقيمة 100 ألف دولار إلى الهلال الأحمر المصري.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية، أنه تم إرسال مساعدات بقيمة 200 ألف دولار للهلال الأحمر المصري في وقت سابق.

وذكرت الوزارة، أن دفعة المساعدات الإنسانية من الصليب الأحمر السنغافوري يشمل إمدادات طبية ومواد غذائية، ومياه شرب، وأدوات تنظيف يحتاجها المدنيون في غزة.