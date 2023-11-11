النجوم والأفلام الأقرب للتتويج بأوسكار 96

ترشيحات جوائز الأوسكار 2023

أوبنهايمر يستحوذ على ترشيحات أفضل مخرج ومؤثرات وتصوير.. و«باربى» يلاحقه

ليلى جلادستون وبرادلى كوبر ودافو يتصدرون قائمة التمثيل.. وكليان ميرفى فى المنافسة

صعود اللحظات الأخيرة: دى كابريو وناتلى بورتمان وإيما ستون

البريطانى «منطقة الاهتمام» والفرنسى «مذاق الأشياء» واليابانى «أيام المثالية» تتصدر قائمة أفضل فيلم دولى

مع اقتراب موعد إعلان القوائم النهائية لترشيحات جوائز الأوسكار 96، كشفت تقارير واستفتاءات ضمت آراء واختيارات نقاد السينما العالمية عن صعود بعض الأسماء والأعمال التى ستكون الأوفر حظا لنيل الجائزة والأقرب للتتويج بها، على رأس قائمة المرشحات لأفضل ممثلة تأتى النجمة الأمريكية ليلى جلادستون عن دورها فى فيلم «قتلة زهرة القمر» للمخرج مارتن سكورسيزى، والتى قدمت فيه شخصية مولى بوكهارت التى تنتمى لقبيلة أوسيدج التى تم تهجيرها، وترث ثروة بترولية مما يجعلها مطمع عائلة أخرى يقودها وليام هيل أصبحت هدفًا رئيسيًا تم إطلاق النار على أحد أقاربها وتم تسميم آخر. وكانت هذه مجرد البداية، حيث كان هناك المزيد والمزيد من الأوسيدج الذين يموتون فى ظروف غامضة.

تنحدر أصول ليلى جلادستون من السكان الأصليين أو «الهنود الحمر» ويتوقع بأن تصبح أول ممثلة أمريكية أصلية ترشح لجائزة الأوسكار بتاريخ حفل توزيع الجوائز الأشهر بالعالم.

بينما جاء النجم برادلى كوبر ليكون المرشح الأكبر على أوسكار أفضل ممثل، وذلك عن دوره فى فيلم «مايسترو»، حيث يجسد شخصية الموسيقار الشهير ليونارد برنستاين منذ الشباب، حتى يكبر ويصبح مشهورا. وقد بدا واضحا فى وقت سابق أن برادلى كوبر يجهز لمفاجأة كبيرة حينما ظهر فى أكثر من صورة من الكواليس طغى عليه فيها التقمص والأداء خلال العمل، وفقا لما تداولته المواقع العالمية التى أكدت أن كوبر بهذا الشكل يخطط للفوز بجائزة الأوسكار المقبلة عن هذا الدور المختلف له.

أما جائزة أفضل ممثل فى دور داعم فجاء النجم ويليم دافو ليحصد آراء الكثير من النقاد الذين رشحوه لنيل الجائزة عن دوره فى فيلم أشياء سيئة «Poor Things» الفائز بجائزة الأسد الذهبى كأفضل فيلم بمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى فى دورته الـ80.

جسد دافو فى الفيلم شخصية الدكتور جودوين باكستر، الجراج المجنون الذى يجعل من «بيلا» فتاة بعقل طفلة صغيرة تتعلم الكلام فقط، ولا تزال مهاراتها الحركية فى طور التطور أيضًا، ما يعنى أن مشيتها ــ ساقيها النحيلتين المستقيمتين والمتيبستين، وذراعيها الطاحونتين مثل أجزاء الدمية المائلة، وتتعلم كل شىء على فترات زمنية حتى تتمكن من معرفة الأشياء وتحاول أن تصنع لنفسها الحرية والمساواة فى المجتمع.

وفى فئة أفضل ممثلة فى دور داعم احتلت دافين جوى راندولف اولوية المرشحات عن دورها فى فيلم سالتبيرن «Saltburn»، عبر شخصية مارى لامب رئيسة الطهاة فى المدرسة التى قُتل طفلها الوحيد كيرتس فيها.

وحظى المخرج كريستوفرنولان وفيلمه «أوبنهايمر» بعدد كبير من الترشيحات الأولى لنيل عدد من جوائز الأوسكار المقبل منها أفضل مخرج، وأفضل تصوير لمدير التصوير لهويت فإن هويتيما، وأفضل صوت وأفضل تأثيرات بصرية.

وفى فئة أفضل سيناريو أصلى جاء فيلم «باربى» إخراج نوح بومباخ، جريتا جيرويج.

بينما تقدم فيلم «أشياء منسية» فى فئة أفضل سيناريو مقتبس إخراج تونى ماكنمارا (مقتبس عن كتاب من تأليف ألاسدير جرا»).

وفى فئة أفضل رسوم متحركة جاء فيلم SpiderــMan: Across the SpiderــVerse، واختار النقاد فيلم «مايسترو» لينافس على أوسكار أفضل مكياج، وفى المنافسة على أفضل أغنية أصلية جاءت أغنية باربى «ما الذى صنعت من أجله؟» لبيلى إيليش وفينياس أوكونيل.

على جانب آخر كشفت تقارير عن صعود فيلم باربى لينافس على جوائز أوسكار أفضل صورة وإخراج لجريتا جيرويج، كما صعد مارتن سكوسيزى وبطله ليوناردو دى كابريو للمنافسة على أفضل إخراج وممثل، وناتلى بورتمان وإيما ستون أفضل ممثلة.

وفى فئة أفضل فيلم دولى يتنافس هذا العام 89 فيلما على جائزة أوسكار، ويأتى فى مقدمة الترشيحات الفيلم الإنجليزى «منطقة الاهتمام» والفرنسى «مذاق الأشياء» واليابانى «أيام المثالية»، إلى جانب عدد من الأفلام الوثائقية ومنها «أخوات ساونا الدخان» من استونيا و«20 يوما فى ماريوبول» من أوكرانيا، و«صور الأشباح» من البرازيل، ​وقامت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة «الجهة المنظمة» بوضعها فى سبع قوائم أرسلتها إلى الأعضاء للتصويت عليها لاختبار القائمة الطويلة، ومن بعدها قائمة قصيرة، وتحتوى كل مجموعة على 12 فيلمًا، ويجب على العضو رؤية جميع الأفلام من مجموعته حتى يتم احتساب صوته (ولهم أيضًا الحرية فى مشاهدة أى أفلام يريدونها من خارج مجموعتهم)، ومن المقرر أن يستمر التصويت للفئات العشر المختارة فى الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر، مع الكشف عن المتأهلين لنصف النهائى فى 21 ديسمبر. مع الإعلان عن قائمة المتنافسين النهائيين فى 23 يناير.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار فى 10 مارس 2024 فى مقره التقليدى، مسرح دولبى.

وجاءت القوائم الكاملة للترشيحات وفق العديد من نقاد العالم كالتالى:

** أفضل مخرج

جريتا جيرويج «باربى»

جوناثان جليزر «منطقة الاهتمام»

كورد جيفرسون «الخيال الأمريكى»

كريستوفر نولان «أوبنهايمر»

مارتن سكورسيزى «قتلة زهرة القمر».

** أفضل ممثل فى دور قيادى

برادلى كوبر «مايسترو»

ليوناردو ديكابريو «قتلة زهرة القمر»

كولمان دومينجو «روستين»

كيليان ميرفى «أوبنهايمر»

جيفرى رايت «الخيال الأمريكى»

** أفضل ممثلة فى دور قيادى

ليلى جلادستون «قتلة زهرة القمر»

ساندرا هولر «تشريح السقوط»

ناتالى بورتمان «مايو ديسمبر»

مارجوت روبى «باربى»

إيما ستون «أشياء سيئة»

** أفضل ممثل فى دور داعم

روبرت دى نيرو «قتلة زهرة القمر»

روبرت داونى جونيور «أوبنهايمر»

ريان جوسلينغ «باربى»

تشارلز ميلتون «مايو ديسمبر»

مارك روفالو «أشياء فقيرة»

** أفضل ممثلة فى دور داعم

إميلى بلانت «أوبنهايمر»

جوليان مور «باربى»

روزاموند بايك «مايو ديسمبر»

دافين جوى «سالتيبرن»

** أفضل فيلم

«أوبنهايمر»

«الخيال الأمريكى»

«باربى»

«قتلة زهرة القمر» مارتن سكورسيزى

«أشياء فقيرة»

«المتبقون»

«المايسترو»

«حيوات الماضى»

«مايو ديسمبر»

«الأصل»

** أفضل سيناريو أصلى

«باربى» نوح بومباخ، جريتا جيرويج

«المحتفظون» ديفيد همنجسون

«مايو ديسمبر» سامى بورش، أليكس ميكانيك

«الأصل» افا دوفيرناى

«حيوات الماضى» أغنية سيلين

** أفضل سيناريو مقتبس

«كلنا غرباء»

أندرو هاى (مقتبس من كتاب تايتشى يامادا)

«الخيال الأمريكى»

كورد جيفرسون (استنادًا إلى «المحو» بقلم بيرسيفال إيفريت)

«قتلة زهرة القمر»

إيريك روث، مارتن سكورسيزى (مقتبس من كتاب ديفيد جران)

«أوبنهايمر»

كريستوفر نولان (مقتبس من فيلم «American Prometheus» ل كاى بيرد، مارتن جيه. شيروين)

«أشياء فقيرة»

تونى ماكنمارا (مقتبس من كتاب ألاسدير جراى)

** أفضل صورة

كورد جيفرسون، جيرمين جونسون، نيكوس كاراميجيوس، بن ليكلير

«باربى»

«سالتيبرن»

«قتلة زهرة القمر»

«المايسترو»

«مايو ديسمبر»

«أوبنهايمر» إيما توماس، تشارلز روفن، كريستوفر نولان

«أشياء سيئة»

«الرجل العنكبوت: عبر عالم العنكبوت»

** أفضل فيلم رسوم متحركة

«الصبى ومالك الحزين» إخراج هاياو ميازاكى

«عنصرى» إخراج بيتر سون، دينيس ريام

«نيمونا» إخراج نيك برونو، تروى كوان

«الرجل العنكبوت: عبر عالم العنكبوت» إخراج آفى أراد، فيل لورد، كريستوفر ميلر، إيمى باسكال، كريستينا شتاينبرج، يواكيم دوس سانتوس، كيمب باورز، جاستن ك. طومسون.

«فرقة ترولز معًا» إخراج والت دورن، جينا شاى

** أفضل تصميم الإنتاج

«باربى»

سارة جرينوود (مصممة إنتاج)، كاتى سبنسر (مصممة ديكور).

«قتلة زهرة القمر» جاك فيسك (مصمم الإنتاج)، آدم ويليس (مصمم الديكور).

«مايسترو» كيفن طومسون (مصمم الإنتاج)، رينا دى أنجيلو (مصمم الديكور).

«أوبنهايمر» روث دى يونج (مصممة إنتاج)، كلير كوفمان (مصممة ديكور).

«أشياء سيئة» شونا هيث، جيمس برايس (مصمم الإنتاج)، زوزا ميهاليك (مصمم الديكور).



** أفضل تصوير سينمائى

«قتلة زهرة القمر» رودريجو بريتو

«نابليون» داريوس وولسكى

«أوبنهايمر» هويت فان هويتيما

«سالتبيرن» لينوس ساندجرين

«منطقة الاهتمام» لوكاس زال

** أفضل فيلم دولى

«أيام مثالية» (اليابان) إخراج ويم فيندرز

«الفلاحون» (بولندا) إخراج د.ك. ولشمان، هيو ويلشما

«مذاق الأشياء» (فرنسا) إخراج تران آنه هونج

«صالة المعلمين» (ألمانيا) إخراج إيلكر كاتاك

«منطقة الاهتمام» (المملكة المتحدة) إخراج جوناثان جليز.

** أفضل فيلم وثائقى

«20 يومًا فى ماريوبول» إخراج مستيسلاف تشيرنوف

«السمفونية الأمريكية» إخراج ماثيو هاينمان

«أنسيلم» إخراج ويم فيندرز

«ريتشارد الصغير: أنا كل شىء» إخراج ليزا كورتيس

«لقد أطلقوا النار على عازف البيانو» إخراج خافيير ماريسكال، فرناندو تروبا

«صور الأشباح» من البرازيل إخراج كليبر ميندونسا فيلهو.

«أخوات ساونا الدخان» إخراج آنا تلميحات

** وثائقى قصير

أبجديات حظر الكتب

«بين الأرض والسماء»

«معسكر الشجاعة»

«تقرير التصويت»

«آخر ورشة إصلاح»



** أفضل مكياج وتصفيف شعر

«فيرارى»

«حراس المجرة المجلد».

«مايسترو»

«أشياء سيئة»

** لايف أكشن قصير

«ما بعد»

«الغراب الشاب القديم»

«الراعى»

«خذنى إلى المنزل»

«تروى»

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قائمة الـ 89 فيلما المؤهلة من الأكاديمية الأمريكية للمنافسة على أفضل فيلم دولى

هونج كونج: «ضوء لا يخرج أبدا»

قيرجيزستان: «هذا ما أتذكره»

طاجيكستان: «لحن»

ألبانيا: «ألكسندر» إخراج أرديت صديقو

الأرجنتين: «الجانحون» إخراج رودريجو مورينو

أرمينيا: «أمريكاتسى» إخراج مايكل أ. جورجيان

أستراليا: «شايدا» إخراج نورا نياسارى

النمسا: «فيرا» إخراج تيزا كوفى وراينر فريميل.

بنجلاديش: «لا أرض تحت الأقدام» إخراج محمد رابى مريدها

بلجيكا: «أومن (أجور)» إخراج بالوجى

بوتان: «الراهب والمسدس» إخراج باو تشوينينج دورجى

بوليفيا: «الزائر» إخراج مارتن بولوك

البوسنة والهرسك: «رحلة» إخراج أونا جونجاك

البرازيل: «صور الأشباح» إخراج كليبر ميندونكا فيلهو

بلغاريا: «دروس بلاغا» إخراج ستيفان كومانداريف

بوركينا فاسو: «سيرا» إخراج أبولين تراورى

الكاميرون: «نصف السماء» إخراج إينا جونسكوت

كندا: «روجيك» إخراج زين أكيوى

تشيلى: «المستوطنون» إخراج فيليبى جالفيز هابرلى الصين

: «الأرض المتجولة 2» إخراج فرانت جو

كولومبيا: «أون فارون» إخراج فابيان هيرنانديز ألفارادو

كوستاريكا: «لدى أحلام كهربائية» إخراج فالنتين موريل

كرواتيا: «آثار» إخراج دوبرافكا توريك

كوبا: «عالم نيلسيتو» إخراج فرناندو بيريز

جمهورية التشيك: «إخوة» إخراج توماس ماسين

الدنمارك: «أرض الميعاد» إخراج نيكولاى أرسيل.

جمهورية الدومينيكان: «كوارنسينا» إخراج ديفيد مالر

مصر: «ڤوى! ڤوى! ڤوى!» إخراج عمر هلال

إستونيا: «أخوة ساونا الدخان» إخراج آنا تلميحات

فنلندا: «الأوراق المتساقطة» إخراج آكى كوريسماكى

فرنسا: «مذاق الأشياء» إخراج تران آنه هونج

جورجيا: «المواطن القديس» إخراج تيناتين كاجريشفيلى

ألمانيا: «صالة المعلمين» إخراج إلكر كاتاك

اليونان: «وراء أكوام القش» إخراج أسيمينا برويدرو

المجر: «أرواح القيوط الأربعة» إخراج آرون جودر

أيسلندا: «أرض الله» إخراج هلينور بالماسون

الهند: «2018» جود أنثانى جوزيف إندونيسيا

: السيرة الذاتية» إخراج مقبول مبارك

إيران: «حارس الليل» إخراج رضا مكاريمى

العراق: «الحدائق المعلقة» إخراج أحمد ياسين الدراجى

أيرلندا: فى «ظل بيروت» إخراج ستيفن جيرارد كيلى وغارى كين

إسرائيل: «سبع بركات» إخراج أييليت مهيمى

إيطاليا: «إيو كابيتانو» إخراج ماتيو جارونى

اليابان: «أيام مثالية» إخراج ويم فيندرز

الاردن: «إن شاء الله صبى» إخراج أمجد الرشيد

كينيا: «مفيرا» إخراج داودى أنجوكا

لاتفيا: «حريتى» إخراج إيلزى كونجا ميلجيلى

ليتوانيا: «بطىءإ إخراج ماريا كافتارادزه

لوكسمبورج: «الرماد الأخير» إخراج لويك تانسون

ماليزيا: «خطوط النمر»، أماندا نيل،

المكسيك: «الطوطم»، ليلى أفيليس

مولدوفا: «الرعد» اخراج إيوان بوبيكا

منجوليا: «مدينة الرياح» اخراج لخاجفادولام بوريف ــ أوشير

الجبل الأسود: «سيرين» اخراج سيناد ساهماوفيتش

المغرب: «أم الكذب» اخراج أسماء المدير

ناميبيا: «تحت الشجرة المعلقة» اخراج بيريفى كاتجافيفى

نيبال: «هالكارا» اخراج بيكرام سابكوتا،

هولندا: «أحلام سعيدة» اخراج إينا سينديجاريفيتش

نيجيريا: «مامى واتا» اخراج سى جيه أوباسى

مقدونيا الشمالية: «التدبير المنزلى للمبتدئين» اخراج جوران ستوليفسكى

النرويج: «أغانى الأرض» اخراج مارجريث أولين

باكستان: «مشتعل»، زرار كان

فلسطين: «وداعا طبريا» اخراج لينا سوالم

بنما: «تيتو ومارجوت وأنا» اخراج مرسيدس أرياس، دلفينا فيدال

باراجواى: «المدرج الأخير 2، كوماندوز ياجواريتى» اخراج أرماندو أكينو، موريسيو ريال

بيرو: «تشييد توريبيو بارديلى» اخراج أدريان سابا

الفلبين: «المفقودون» اخراج كارل جوزيف بابا

بولندا: «الفلاحون» اخراجد.ك. ويلشمان وهيو ويلشمان

البرتغال: «حياة سيئة» اخراج جواو كانيجو

رومانيا: «لا تتوقع الكثير من نهاية العالم» اخراج رادو جود

المملكة العربية السعودية: «الهامور إتش إيه»، عبدالإله القرشى،

السنغال: «بانيل أداما»، راماتا ــ تولاى سى

صربيا: «الدوق والشاعر»، ميلوراد ميلينكوفيتش

سنغافورة: «كسر الجليد»، أنتونى تشين

سلوفاكيا: «رهاب الضوء»، إيفان أوستروتشوفسكى، بافول باكارسيك

سلوفينيا: «الراكبون»، دومينيك مينسيج

جنوب أفريقيا: «الموسيقى هى حياتى ــ دكتور جوزيف شابالالا وليديسميث بلاك مامبازو» اخراج مبومى مبيلى

كوريا الجنوبية: «يوتوبيا ملموسة» اخراج أم تاى هوا

إسبانيا: «المجتمع» «الثلج» اخراج جى إيه بايونا

السودان: «وداعا جوليا» اخراج محمد كردفانى

السويد: «الخصم» اخراج ميلاد علمى

سويسرا: «الرعد» اخراج كارمن جاكييه.

تايوان: «تزوجى جثتى» اخراج تشينغ وى هاو

تايلاند: «ليسا أصدقاء» اخراج عطا هموادى

تونس: «أربع بنات» اخراج كاثر بن هنية

تركيا: «عن الأعشاب الجافة» اخراج نورى بيلج سيلان

أوكرانيا: «20 يومًا فى ماريوبول» اخراج مستيسلاف تشيرنوف

المملكة المتحدة: «منطقة الاهتمام» اخراج جوناثان جليزر

أوروجواى: «ألبوم العائلة» اخراج غييرمو روكامورا.

فنزويلا: «ظل الشمس» اخراج ميغيل أنخيل فيرير

فيتنام: «الرماد المجيد» اخراج بوى ثاك تشوين

اليمن: «المرهقون» اخراج عمرو جمال