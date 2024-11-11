الصحة العالمية تحذر من تفاقم أزمة سوء التغذية وتفشي الأمراض في غزة

أعرب الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن قلقه العميق بشأن الحالة الصحية في غزة في ظل تفشي الأمراض وسوء التغذية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لعرض آخر المستجدات في قطاع غزة والسودان وطوارئ الإقليم.

وأشار بيبركورن إلى أن تنوع الغذاء قد تراجع بشكل ملحوظ، مما أثر على قدرة السكان على شراء الاحتياجات الأساسية، وأوضح قائلاً: "الغذاء أصبح أقل تنوعًا، والناس يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على ما يحتاجون إليه من أغذية متنوعة".

وتابع بيبركورن قائلاً: "إن نقص الغذاء والمأوى يجعل الأوضاع صعبة للغاية، ونحن جميعًا نشعر بالقلق حيال ذلك. ليس فقط نقص الغذاء، بل هناك أيضًا زيادة بنسبة 25% في تفشي وانتشار الأمراض، مما يزيد من حدة الكارثة الإنسانية التي نواجهها".

وأكد بيبركورن أن هذه الأزمة تتطلب تحركات عاجلة من المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الظروف الصحية للسكان المتضررين.