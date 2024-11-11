 فرنسا: عقوبات أوروبية محتملة على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف - بوابة الشروق
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فرنسا: عقوبات أوروبية محتملة على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف

وكالات
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 4:46 م | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 4:46 م

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، إنه قد يتم قريبا فرض عقوبات أوروبية جديدة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يتورطون في أعمال عنف.

وأضاف في منتدى باريس للسلام "قمنا بدور فعال في إنشاء نظام العقوبات (الأوروبي) الذي تم تفعيله مرتين بالفعل، وقد يتم تفعيله للمرة الثالثة قريبا"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال "نعتقد أن هؤلاء المستوطنين الذين ينتهجون العنف وهذه الأنشطة الاستيطانية المكثفة غير قانونية، ويجب أن تتوقف، من أجل مصلحة إسرائيل وأمنها".

وفي حين يتركز القدر الأكبر من الاهتمام العالمي على الحرب في غزة، أثار العنف المتزايد الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء على الأراضي هناك القلق بين عدد من حلفاء إسرائيل الغربيين.


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