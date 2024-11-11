لبنان يتقدم بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على قوات اليونيفيل

قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، إنها قدمت بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي؛ رداً على اعتداءات إسرائيل المتكررة على قوات اليونيفيل، وانتهاكها الإضافي للخط الأزرق من خلال إزالة برميلين من البراميل التي تمثل خط الانسحاب.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن «الشكوى أشارت بشكل خاص إلى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سيارة مدنية في محيط حاجز الأوّلي التابع للجيش اللبناني عند مدخل مدينة صيدا بتاريخ 7/11/2024، وأدّى إلى جرح خمسة عناصر من قوات اليونيفيل كانوا متوجهين من المطار إلى الجنوب لاستلام مهامهم بعيد وصولهم إلى لبنان، الإضافة إلى جرح ثلاثة عناصر من الجيش ومقتل ثلاثة مدنيين».

وأشارت إلى أن «الهجوم الأولي تزامن مع إقدام حفارتين وجرافة تابعتين للجيش الإسرائيلي، في اليوم نفسه، على تدمير جزء من سياج هيكل خرساني في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة».

وأكد لبنان أن «هذه الاعتداءات الجديدة تعكس إمعان إسرائيل في استهداف قوات اليونيفيل ومواقعها، وهي تضاف إلى أكثر من ثلاثين اعتداءً إسرائيليا على قوات حفظ السلام في لبنان، خلال شهر أكتوبر 2024 وحده».

وجدد لبنان مطالبة مجلس الأمن بإدانة هذه الاعتداءات، ومساءلة إسرائيل ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فعّالة لضمان حرمة مواقع اليونيفيل وسلامة عناصرها؛ بشكل يمكـّنها من تنفيذ ولايتها بشكل كامل وفاعل، وضمان تنفيذ القرار 1701.