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تحدث براندون بوريلو مهاجم منتخب أستراليا، عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأسترالي نظيره السعودي، على ستاد ملبورن يوم الخميس القادم، في تصفيات مونديال 2026.

وقال بوريلو في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية: «نحتاج للاستعداد بأفضل ما يمكننا، وسندرس المنتخب السعودي جيدًا من خلال جلسات الفيديو».

وأتم: «لا يمكننا الاستخفاف بمبارياتنا المتبقية في تصفيات كأس العالم 2026، لأننا في موقف صعب للغاية في مجموعتنا، ومباراة السعودية مصيرية بالنسبة لنا».