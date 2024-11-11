حزب الله ينفذ 16 عملية ضد إسرائيل حتى اللحظة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، تنفيذه لعدد من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباك معهم.



ونفذ "حزب الله" اللبناني اليوم، حتى اللحظة، 16 عملية ضد إسرائيل، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه"، وجاء في بيانات صدرت عنه:



- عند الساعة 04:40 من بعد ظهر اليوم الأحد: "‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع أفيتال (مركز استطلاع فني وإلكتروني) في الجولان السوري المحتل، للمرة الأولى، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الأحد (بتوقيت لبنان): ‏"استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو في ‏مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس، بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 01:50 من بعد ظهر اليوم الأحد: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا للمرة الثالثة، بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 01:40 من بعد ظهر اليوم الأحد: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا للمرة الثانية، بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 01:30 من بعد ظهر اليوم الأحد: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا، بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 11:40 من ظهر اليوم الأحد: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 11:40 من ظهر اليوم الأحد: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة زرعيت بصلية صاروخية".

- عند الساعة 11:40 من ظهر اليوم الأحد: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة شتولا بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 11:40 من ظهر اليوم الأحد: "في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مستوطنة إيفن مناحم بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 11:08 من صباح اليوم الأحد: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية".

- عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الأحد: "‏شنت ‏المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضية على تجمع لقوات جيش العدو في مستوطنة أفيفيم، وأصابت أهدافها بدقة".‏

- عند الساعة 10:30 من صباح يوم الأحد: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو ‏الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا شرقا، بصلية صاروخية".‏

- عند ‏الساعة 09:15 من صباح اليوم الأحد: "في إطار ‏التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية".‏

‏- عند الساعة 03:30 من فجر اليوم الأحد: "بعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التسلل باتجاه بلدة عيناثا، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية مع القوة المتسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".‏

- عند الساعة 12:15 من ليل السبت - الأحد: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة هغوشريم، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 12:00 من ليل السبت - الأحد: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي قرب بوابة حسن في محيط بلدة شبعا بصلية صاروخية".