نجيب ميقاتي: ملتزمون بتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الأضرار والخسائر المادية جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان تقدر بـ8 مليارات و500 مليون دولار، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

وأضاف خلال كلمة ضمن أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، اليوم الاثنين، أن الخسائر الاقتصادية بلغت 5 مليارات و100 مليون دولار، وتشمل التربية والصحة والزراعة والبيئة وقطاعات أخرى.

وشدد على أهمية وقف العدوان المستمر على لبنان فورًا، وإعلان وقف إطلاق النار، وإرساء دعائم الاستقرار المستدام.

وأكد التزام الحكومة اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب، وبالتعاون الوثيق مع القوات الدولية لحفظ السلام، والعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الحدود المعترف بها دوليا.

واختتم كلمته بالقول: «نجدد نداءنا إلى أصدقائنا من الدول العربية والإسلامية، وإلى المجتمع الدولي بأسره، للدفع معنا في الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء تنفيذ هذا القرار كمدخل لاستقرار دائم».

وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.