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استبعاد 8 لاعبين من معسكر إنجلترا لدوري الأمم

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 10:26 م | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 10:26 م

استبعد لي كارسلي، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، 8 لاعبين من معسكر المنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

منتخب إنجلترا يواجه اليونان يوم 14 نوفمبر، ثم يلعب ضد أيرلندا يوم 17 من الشهر نفسه، ضمن منافسات المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

وقرار لي كارسلي استبعاد 8 لاعبين بسبب الإصابة ومنح الراحة لبعضهم، وهم ترينت ألكسندر أرنولد، ليفي كولويل، فيل فودين، جاك جريليش، كول بالمر، آرون رامسديل، ديكلان رايس وبوكايو ساكا.

وضم منتخب إنجلترا كل من: مورجان روجرز لاعب أستون فيلا، جارود بوين لاعب وست هام، جاراد برانثويت لاعب إيفرتون، تينو ليفرامنتو لاعب نيوكاسل وجيمس ترافورد لاعب بيرنلي.

وتعرض ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري ضد برايتون وتم تغييره في الدقائق الأولى من الشوط الأول.

ويحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني في مجموعته بدوري الأمم الأوروبية، برصيد 9 نقاط من 4، فيما يحتل المنتخب اليوناني الصدارة بالعلامة الكاملة.


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