 السعودية: السلطة الفلسطينية هي القادرة على إدارة الوضع بغزة وسنعمل على تمكينها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: السلطة الفلسطينية هي القادرة على إدارة الوضع بغزة وسنعمل على تمكينها

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 7:59 م | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 7:59 م

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن القمة العربية الإسلامية غير العادية لم تصدر قرارات محددة فيما يتعلق بقطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عُقدت بالرياض، اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية هي المنوطة بالوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى أنَّ السلطة هي القادرة على إدارة الوضع هناك، وهي من يُفترض أن تُحدِّد أطر الوضع هناك.

ولفت إلى أن هناك التزامًا واضحًا من جميع الدول العربية والإسلامية بدعم السلطة الفلسطينية وصمودها وتمكين عملها ولحمايتها من الممارسات الإسرائيلية.

ونوه بأن هذه الممارسات تهدف إلى تقويض قدرة السلطة على إدارة الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة للضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه الممارسات.

وأوضح أن إسرائيل تمنع أموال الضرائب عن السلطة وهي أموال الفلسطينيين في الأساس، وذلك لصرفها على إدارة المناطق الفلسطينية، وذلك على الرغم من التعهدات والالتزامات التي دخلت فيها إسرائيل.


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