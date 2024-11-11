شولتس يرى من الممكن الدعوة إلى تصويت على الثقة قبل عيد الميلاد

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يرى من الممكن الدعوة إلى تصويت على الثقة في البوندستاج (مجلس النواب الألماني) قبل عيد الميلاد .

وأضاف شولتس في تصريحات لإذاعة "إيه آر دي" العامة:"ليس هناك أي مشكلة بالنسبة لي في الدعوة إلى تصويت على الثقة قبل عيد الميلاد إذا اتفق الجميع على ذلك".

وكان شولتس قد صرح في وقت سابق بأنه سيجري التصويت في يناير، وذلك بعد انهيار ائتلافه الحاكم، لكن ذلك أثار جدلا حادا، خاصة من جانب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي طالب بإجراء التصويت في وقت أقرب. ويعد تصويت الثقة خطوة ضرورية قبل إجراء الانتخابات.

وأشار شولتس إلى أنه بصفته المستشار يجب عليه أن يبدأ هذه الخطوة رسميا. لكنه أكد أنه سيحترم أي اتفاق بين رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش، وفريدريش ميرتس، الذي يرأس الكتلة البرلمانية المعارضة.