طائرة صغيرة تحمل مساعدات إغاثة من الإعصار في جامايكا تسقط في حي في فلوريدا

قالت السلطات الأمريكية إن طائرة صغيرة ذات محرك توربيني تحمل مساعدات إغاثة من الإعصار في جامايكا سقطت في بحيرة في منطقة سكنية بضاحية كورال سبرينجز في فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الاثنين.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء لوكالة أسوشيتد برس إنه لم يتم العثور على ضحايا خلال جهود الإنقاذ، وإن البحث أصبح بمثابة عملية لانتشال الطائرة.

ولم يعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة. وأظهرت لقطات تلفزيونية جوية من وسائل إعلام محلية سياجا محطما في الفناء الخلفي لأحد المنازل المطلة على البحيرة بالقرب من مكان سقوط الطائرة.



يذكر أن مقاطعة بروارد، التي أقلعت منها الطائرة وتحطمت فيها أيضا، تعد موطنا لمجتمع نشط من الأمريكيين الذين ينحدرون من أصول كاريبية حيث أسرعوا إلى جمع إمدادات الإغاثة في أعقاب الإعصار العنيف ميليسا، الذي ضرب جامايكا كإعصار من الفئة الخامسة أواخر الشهر الماضي وتسبب في حالة من الدمار.

وقال مايك موسر، نائب رئيس إدارة الإطفاء في كورال سبرينجز-باركلاند، إن الأطقم استجابت في غضون دقائق من مكالمة للإبلاغ عن الحادث. ولم تتضرر أي منازل، لكنه قال إن عمال الإنقاذ اكتشفوا بعض الحطام بالقرب من بحيرة صغيرة في الحي.

وأضاف موسر: "لم تكن هناك طائرة فعلية يمكن رؤيتها. لقد تتبعوا أثر الحطام إلى المياه. كان لدينا غواصون دخلوا المياه وحاولوا البحث عن أي ضحايا ولم يعثروا على أحد".