أردوغان: يجب السماح فورا بدخول المساعدات إلى غزة وإنهاء الحصار والوحشية

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه، ووضع حد لما وصفه بالظلم والوحشية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وقال أردوغان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة قادة العالم ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إن قطاع غزة شهد خلال الأيام الماضية تطورات إنسانية مفجعة، بعدما تسببت الأمطار والفيضانات، بالتزامن مع تدمير البنية التحتية، في غمر عشرات الآلاف من الخيام ومراكز الإيواء بالمياه.

وأضاف أن مئات الآلاف من الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، يكافحون من أجل البقاء في ظل ظروف الشتاء القاسية، دون مأوى يحميهم من البرد والمياه، مشيرًا إلى أن كثيرًا منهم يواجهون هذه الظروف بعيدًا عن آبائهم وأمهاتهم.

وفي تعليقه على ما شهده القطاع، قال الرئيس التركي إنه «لا يمكن لأحد الإفلات من المسئولية إذا رأى أو علم أو شهد هذا المشهد»، الذي وصفه بأنه «مخزٍ للإنسانية».

وانتقد أردوغان استعراض القوة على حساب معاناة أطفال غزة، معتبرًا أنه يعكس الضعف والعجز وانعدام الضمير.

كما سلط الضوء على التداعيات البيئية للحرب، مؤكدًا أن غزة لم تتعرض للإبادة الجماعية فحسب، بل شهدت أيضًا دمارًا بيئيًا واسعًا، شمل اقتلاع أشجار زيتون معمّرة، وتلوث التربة والمياه، وتحول المدن إلى مساحات شاسعة من الأنقاض.