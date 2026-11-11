 أمن الإسكندرية يشن حملات مرورية لمواجهة السير عكس الاتجاه وضبط المركبات المخالفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمن الإسكندرية يشن حملات مرورية لمواجهة السير عكس الاتجاه وضبط المركبات المخالفة

عصام عامر
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 6:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 6:14 م

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملات مرورية في منطقة العجمي، استهدفت ضبط الشارع ورفع المخالفات المرورية والتصدي للمظاهر العشوائية، استجابةً لشكاوى المواطنين، وفي إطار خطة إحكام السيطرة المرورية وفرض الانضباط بالشوارع.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء حاتم حداد، مدير أمن الإسكندرية، وتعليمات اللواء محمد عبد اللطيف، مدير إدارة مرور الإسكندرية، بقيادة العميد أحمد زغلول، مساعد مدير إدارة المرور، وبمشاركة رجال مباحث المرور، بإشراف العقيد نعمان أبو السعد، رئيس مباحث مرور الإسكندرية، مع تكثيف الانتشار الميداني بالمحاور والشوارع الرئيسية والفرعية.

واستهدفت الحملات ضبط التكاتك المخالفة وغير المرخصة، والدراجات النارية المخالفة لشروط الترخيص، والمركبات التي تسير دون لوحات معدنية أو بتراخيص منتهية، فضلًا عن التصدي لظاهرة السير عكس الاتجاه، وإزالة المواقف العشوائية، ومواجهة جميع صور الإخلال بالانضباط المروري التي تهدد سلامة المواطنين.

وتأتي هذه الحملات المبدانية ضمن خطة أمنية ومرورية مستمرة للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، وفرض سيادة القانون، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع الإسكندرية.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، فإن الحملات المفاجئة والمكثفة ستستمر في مختلف المناطق، وعدم التهاون مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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