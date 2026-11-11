وزير التعليم يحضر طابور الصباح خلال جولة تفقدية مفاجئة بمدارس إمبابة والعجوزة بالجيزة

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس منطقتي إمبابة والعجوزة بالجيزة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الانضباط المدرسي، ومدى الالتزام بتنفيذ الخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، ومتابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى التفاعل داخل الفصول الدراسية، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس، والتأكد من تحقيق الانضباط وجودة العملية التعليمية.

واستهل الوزير جولته بزيارة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، حيث التقى، قبل دخوله المدرسة، بمجموعة من أولياء الأمور، وأجرى حوارًا معهم للتعرف على مدى انتظام بناتهم في الحضور المدرسي، ومدى استفادتهن من شرح المعلمين والتقييمات.

ومن جانبهم، أشاد أولياء الأمور بانتظام العملية التعليمية في المدارس، مؤكدين حرصهم على انتظام حضور بناتهم في المدرسة، ومتابعة مستواهن الدراسي بصورة مستمرة.

وعقب ذلك، شارك الوزير الطالبات طابور الصباح، واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، كما شاهد فقرة فنية قدمتها الطالبات، عكست روح الانتماء والولاء للوطن.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، وحرص على الاطلاع على دفاتر تحضير المعلمين وسجلات رصد الدرجات، للوقوف على مدى انتظام العمل داخل الفصول، كما تابع كراسات التقييمات الخاصة بالطالبات، للتأكد من انتظامهن في أداء التقييمات ومتابعة مستواهن الدراسي.

وأشاد الوزير بالمستوى الدراسي للطالبات والانتظام في الحضور، مؤكدًا أهمية مواصلة الالتزام بالحضور المدرسي، لتحقيق الاستفادة من العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي.

كما تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة النصر الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية، وحرص على متابعة المستوى الدراسي للطلاب، والوقوف على مدى استيعابهم للمناهج الدراسية، ومستوى تحصيلهم الدراسي، مع التركيز على مهارات القراءة والكتابة.

كما تابع الوزير انتظام أعمال التقييمات داخل الفصول والوقوف على مستويات التحصيل الدراسي ومدى استيعاب الطلاب للمقررات الدراسية، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الطلاب، والعمل على تقديم الدعم التعليمي اللازم لهم.

ثم توجه الوزير إلى مدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومستوى التفاعل داخل الفصول.

وخلال جولته بأحد فصول الصف الأول الثانوي، دار حوار بين الوزير والطالبات حول دراستهن لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، ومدى استيعابهن لمحتواها والاستفادة منها، مستعرضًا أهمية هذه المادة في تنمية مهارات التفكير الرقمي والتكنولوجي لدى الطلاب، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

كما ناقش الوزير مع طالبات الصف الثاني بكالوريا مدى استفادتهن من دراسة مادة الثقافة المالية، ومدى قدرتهن على استيعاب المفاهيم المالية وتطبيقها في المواقف الحياتية المختلفة، مؤكدًا أهمية هذه المواد في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته بما يتواكب مع متطلبات العصر.

كما حرص الوزير خلال جولته بالمدرسة على متابعة الانضباط والحضور المدرسي، والتأكد من انتظام الطلاب والمعلمين داخل المدرسة، والالتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية جادة ومنضبطة، وتحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي.