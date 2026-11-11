تستعيد مكتبة الإسكندرية الموسيقى التصويرية لعدد من أبرز أفلام المخرج الراحل داوود عبدالسيد، من خلال حفل موسيقي للموسيقار راجح داوود، يحييه أوركسترا مكتبة الإسكندرية، بقيادة المايسترو ناير ناجي، مساء الجمعة المقبلة على المسرح الكبير بالمكتبة.

ويحمل الحفل عنوان "من راجح إلى داوود"، ويقدم خلاله الأوركسترا مجموعة من المؤلفات الموسيقية التي ارتبطت بأعمال سينمائية تركت بصمة بارزة في تاريخ السينما المصرية، من بينها أفلام: "الكيت كات"، و"رسائل البحر"، و"سارق الفرح"، وغيرها من الأعمال التي شكلت الموسيقى التصويرية أحد أبرز عناصر هويتها الفنية وعمقها الدرامي.

ووفقا لبيان للمكتبة، اليوم الأربعاء، يأتي الحفل احتفاء بالتجربة الموسيقية للموسيقار راجح داوود، الذي نجح من خلال مؤلفاته في إثراء الصورة السينمائية وإضفاء أبعاد شعورية وجمالية على المشاهد، لتصبح الموسيقى جزءا أصيلا من الذاكرة الفنية لتلك الأفلام.