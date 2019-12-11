النيابة تطلب التحريات حول حريق مركز رعاية الطفولة في الإسكندرية

طلبت، نيابة ثانٍ المنتزه، شرقي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث، حول واقعة نشوب حريق في مركز لرعاية الطفولة، كائن في منطقة أبو قير، دون أن يُسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وإفادتها بتقرير شامل حول ملابساته.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامى غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ورود بلاغ من المواطنين حول نشوب الحريق.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، تبين من الفحص والمعاينة الأولية، أن الحريق نشب أثر حدوث ماسٍ في وصلات الكهرباء داخل إحدى غرف المبنى.

وبالسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المبانٍ المجاورة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة ثانٍ المنتزه، وأخطرت النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.