جوتيريش يلقي خطابا في البرلمان الألماني الأسبوع المقبل

يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى برلين الأسبوع المقبل ليلقي كلمة في البرلمان الألماني "بوندستاج" يوم الجمعة المقبل.

وأعلن البوندستاج اليوم الجمعة أن الخطاب يأتي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة.

تُجدر الإشارة إلى أن تاريخ تأسيس الأمم المتحدة هو 24 تشرين أول/أكتوبر 1945، عندما دخل ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ.

ويأتي الأمين العام للأمم المتحدة إلى البرلمان بدعوة من رئيس البوندستاج، فولفجانج شوبله. وجاء في بيان البرلمان أنه بالإضافة إلى النواب، سيشارك ممثلون عن الأجهزة الدستورية الأخرى في الحدث.

وأشار البيان إلى أن البوندستاج نادرا ما يدعو سياسيين أجانب رفيعي المستوى وشخصيات أخرى للتحدث أمام أعضاء البرلمان في القاعة العامة. وأوضح البرلمان أن هذا يحدث في إطار فعاليات إحياء ذكرى أحداث، مثل يوم إحياء ذكرى ضحايا النازية في 27 كانون ثان/يناير.

وفي هذا العام، ألقى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خطابين في البوندستاج لإحياء ذكرى ضحايا النازية.