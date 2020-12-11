علماء قافلة الأزهر يلقون خطبة الجمعة في 7 مساجد بمدينة العريش

أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء اليوم عن قيام علماء قافلة الأزهر الشريف بإلقاء خطبة الجمعة في 7 مساجد فى مدينة العريش.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية إبراهيم الفحام إن أعضاء القافلة الدعوية للأزهر الشريف سيقومون بالقاء خطبة الجمعة في مساجد الرفاعي، النصر، آل ياسر، أم القرى والقرماني .



وأضاف الفحام أنه عقب خطبة وأداء صلاة الجمعة سيقوم أعضاء القافلة بعقد ندوات دينية فى قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى بالعريش لمدة ساعتين، وذلك ضمن اللقاءات الدعوية للقافلة في مختلف الأماكن المحددة لها وفق برنامج دعوي على مستوى المحافظة.



وأشار إلى أن القافلة الدعوية تستهدف فى لقاءاتها : جامعة العريش، المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش، الجمعيات الأهلية ، مراكز الشباب، وبعض المؤسسات الخدمية بالمحافظة، حيث تدور موضوعات اللقاءات الدعوية حول " الإسلام، التعددية الثقافية، ثقافة التعايش في الإسلام، حب الوطن ودوره في بناء الشخصية، الإرهاب وجذوره التاريخية وموقف الإسلام منه، القدس في التاريخ الإسلامي، سيناء عبر التاريخ الإسلامي، حرمان المرأة من الميراث، علاقة الجن بالأنس في ضوء القرآن الكريم، تعدد الزوجات بين ما استقرت عليه الأمة وما يزعمه الجهلة ، ودفع الاشكال حول حديث قطع الصلاة .. على أن تختتم القافلة فعالياتها بخطبة الجمعة في عدد من مساجد المحافظة.



يذكر أن القافلة الدعوية للأزهر الشريف كانت قد وصلت الى محافظة شمال سيناء وبدأت فعاليتها يوم /السبت/ الماضي، حيث كان في استقبالها محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة والشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية ومدير عام منطقة وعظ شمال سيناء الأزهرية الشيخ مصباح الوظيفي.