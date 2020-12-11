الاتحاد الأوروبي يتفق على فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرفاتها العدوانية في المتوسط

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، على فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرفاتها "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية و أوروبية.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "إن الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".

وستوضع لائحة بالأسماء التي ستطالها العقوبات في الأسابيع المقبلة، وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.

وأعطى القادة الأوروبيون تفويضا لوزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، "كي يقدم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي. وأضاف "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجيا".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أعلن ، الأربعاء الماضي، أن العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة بسبب نشاطاتها المثيرة للجدل في شرقي البحر المتوسط ليست "مصدر قلق كبير" لبلاده.