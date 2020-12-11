روسيا تتفق مع الأرجنتين على توفير 10 ملايين جرعة من لقاح «Sputnik V»

قال مطورو اللقاح المدعوم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، يوم الخميس، إن موسكو اتفقت مع الأرجنتين على توفير 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأفاد مطورو اللقاح بأن تكلفة اللقاح أقل من 20 دولارا للفرد.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا هو أول لقاح يتم تسجيله رسميا في العالم، وحصل ذلك في بداية شهر أغسطس الماضي.

وبالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا أطلقت السلطات الصحية في روسيا، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم تبدأ بالفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ثم تشمل باقي سكان روسيا.