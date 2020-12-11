صالح جمعة: حضرت لمؤازرة زملائي ومسحتي لم تكن سلبية أو إيجابية

أوضح صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا سبب تواجده في ملعب السلام قبل مباراة سيراميكا والإنتاج الحربي، بالرغم من أنه لم يتأكد من سلبية أو إيجابية عينته لفيروس كورونا.

وكان معتز البطاوي مدير الكرة بسيراميكا كليوباترا في تصريحات تليفزيونية لـ "أون تايم سبورتس"، قبل انطلاق المباراة: "فوجئنا أمس بـ"re-test" أي إعادة التحليل لصالح جمعة، مما يعني أنه لم يتأكد إيجابية عينته أو سلبيتها".

وأشار صالح جمعة في تغريدة عبر حسابه الشخصي أوضح فيها سبب تواجده بملعب مباراة الإنتاج وسيراميكا:«للتوضيح فقط لقد حضرت اليوم قبل بداية المباراة لمؤازرة زملائي في الفريق مع العلم أن مسحتي لم تكن سلبية أو إيجابية بل كانت تحتاج لإعادة لذلك لم أتمكن من اللحاق بالمباراة ورحلت سريعا قبل بداية المباراة مع التأكيد على احترامى ومراعاتي لكل الإجراءات الاحترازية و سلامة جميع الافراد».