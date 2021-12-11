مركز القاهرة الدولي لحفظ السلام ينظم أول دورة تدريبية لبناء قدرات الصومال بمجال تسوية النزاعات

نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام أول دورة تدريبية مخصصة لبناء القدرات الصومالية في مجال الحوار والتفاوض والوساطة، وذلك بمشاركة 17 مسؤولاً من عدد من الجهات السيادية والوزارات الصومالية.

أشاد السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، خلال افتتاح الدورة بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط مصر والصومال، والحرص الذي توليه مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في شتي القطاعات، مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي في ضوء جهود مصر لدعم الدولة الصومالية بما يساهم في تعزيز جهود بناء المؤسسات الوطنية وقدراتها على تحقيق السلم والأمن والاستقرار بالاتساق مع أولويات المرحلة الانتقالية في الصومال.

وأضاف أن مصر ستظل داعماً رئيسياً للصومال في تحقيق المصالحة الوطنية وأولوياته بما يعزز الملكية الوطنية لمؤسسات الدولة بتولي المسئوليات السياسية والأمنية والتصدي لمختلف التحديات وعلى رأسها مجابهة الإرهاب وبناء السلام.

وأكد السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، على الأهمية التي يوليها المركز خلال المرحلة القادمة لتكثيف أنشطته من أجل دعم الصومال في مجال بناء السلام، وهو ما ينعكس في حرصه على التخصيص الكامل لتلك الدورة التي تتناول تسوية النزاعات للكوادر الوطنية الصومالية، انطلاقاً من خبرات مصر الممتدة في هذا المجال.

في هذا الصدد، وجه السفير إلياس شيخ عمر، سفير الصومال في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشكر والتقدير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تقدمه من دعم متواصل للصومال في كافة المجالات، مشيداً بمستوي العلاقات الوثيقة بين البلدين.

كما أعرب عن تقديره لحرص مركز القاهرة الدولي على عقد تلك الدورة التدريبية خصيصاً للكوادر الصومالية بهدف تنمية مهارات التفاوض والحوار، وتطلعه إلى أن تمثل الدورة انطلاقة نحو مزيد من التعاون في تأهيل وبناء القدرات الصومالية في مجال السلم والأمن.