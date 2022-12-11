ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة "يو.بي.إس جروب إيه جي" المصرفية الاستثمارية السويسرية، رالف هامرز، أن التضخم العالمي سيصل إلى ذروته بحلول الربع الأول من عام 2023، ثم سيتراجع وسط انخفاض النمو الاقتصادي.

وقال هامرز ، في مقابلة مع صحيفة "لو تمب " السويسرية الناطقة بالفرنسية، "سيكون 2023، عاما انتقاليا، بنمو أقل وسينخفض التضخم، مع تقدم العام"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتابع هامرز أن "مجموعة /يو.بي.إس/، مازالت تتوقع المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة، ثم انخفاضات في بعض الدول، نظرا لأننا سنضطر إلى دعم النمو".

ويعني مستويات التضخم المنخفضة نسبيا في سويسرا أن الدولة الواقعة في جبال الألب ستتفادى ركودا، طبقا لما ذكره الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي تولى المنصب في عام 2020 .