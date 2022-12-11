السعودية: إصدار 4 ملايين تأشيرة للمعتمرين منذ بداية موسم العمرة للعام الجاري

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، إصدار 4 ملايين تأشيرة للعمرة لجميع المعتمرين القادمين من دول العالم، منذ بداية موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ.

وأوضحت الوزارة -وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس)- أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة، بالشراكة مع عددٍ من القطاعات في منظومة الحج والعمرة، لتسهيل قدوم المعتمرين عبر التقديم الإلكتروني من خلال موقع وزارة الحج والعمرة ومنصّة "نسك"، بهدف تسهيل رحلة وصول المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات بجودة عالية لتأدية العمرة بيسر، تحقيقًا لمستهدفات برامج "رؤية السعودية 2030".

وأوضحت الوزارة أن المسلمين الحاصلين على جميع أنواع التأشيرات التي تتيح دخول المملكة (الشخصية، والزيارة، والسياحية، وغيرها) يستطيعون أداء نسك العمرة والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بعد حجز مواعيدهم عبر تطبيق "نسك"، مشيرة إلى تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، والدخول إلى المملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

ويُسهِّل تطبيق "نسك" حجز مواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.